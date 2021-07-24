Казань, 24 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. 24 июля казанский «Рубин» в рамках центрального матча первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Роман Усачев.

Стартовые составы команд:

«Рубин» (схема 4−3-3): Юрий Дюпин — Александр Зуев, Филип Уремович, Силвие Бегич, Илья Самошников — Олег Шатов, Оливер Абильдгор, Хван Ин Бом — Сеад Хакшабанович, Джордже Деспотович, Хвича Кварацхелия.

Главный тренер: Леонид Слуцкий.

«Спартак» (схема 4−2-3−1): Александр Максименко — Дантас Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Николай Рассказов — Наиль Умяров, Роман Зобнин — Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес — Александр Соболев.

Главный тренер: Руй Витория.