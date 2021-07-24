Санкт-Петербург, 24 июля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. 24 июля в Химках на стадионе «Арена Химки» санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Химками» со счетом 3:1. Встреча проходила в рамках первого тура Российской Премьер-лиги 2021/22. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Первый мяч на 29-й минуте встречи забил 30-летний российский нападающий Илья Кухарчук — 1:0. Через 4 минуты форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун восстановил равновесие в счете — 1:1. На экваторе второй половины бывший полузащитник сборной России Александр Ерохин вывел «сине-бело-голубых» вперед после передачи Ярослава Ракицкого — 1:2. Через 4 минуты вышедший на замену Алексей Сутормин установил окончательный счет, реализовав пенальти — 1:3.

Единственную желтую карточку на четвертой минуте встречи получил хавбэк «сине-бело-голубых» Магомед Оздоев.

На матче работала российская бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Валентин Муурашов, Константин Шаламберидзе и Антон Анопа.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,00 был признан форвард «Зенита» Сердар Азмун, отметившийся забитым мячом, одним успешными отбором и четырьмя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач иранца составила 79%.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Стоинович, Дагерстол, Идову, Глушаков (Трошечкин, 84'), Набиуллин, Себай, Сабович (Корян, 84'), Кухарчук (Камышев, 72').

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Круговой, 85'), Кузяев, Оздоев (Кравцов, 11'), Вендел (Чистяков, 85'), Мостовой (Сутормин, 69'), Азмун, Дзюба (Ерохин, 69').

Статистика матча («Химки"/ «Зенит»)

Удары 11/11

Удары в створ 7/6

Владение 36%/64%

Угловые 6/8

Нарушения 5/6

«Зенит», одержав первую победу в сезоне и набрав 3 очка, поднялся на первую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Химки» без очков временно занимает третье место.