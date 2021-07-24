Баку, , 18:52 — REGNUM «19 июля в 20:50 позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия разного калибра с территории Армении», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что «с целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь». В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.

Как на это реагируют пользователи азербайджанских социальных сетей?

Этери Джано: Каждый день перестрелки, о какой стабильности говорите? Все это до первой смерти. Чего они добиваются?!

Parviz Mammadov пишет:

@ParViz515175: Эти обстрелы напоминают разведку боем, чтобы фиксировать местоположения и далее с помощью спутников и дронов, в час икс понимать реальное количество солдат и вооружения противника на каждом участке. А теперь внимание вопрос — если это так то, кто зачинщик?)

Nurlan: Все начинается заново, и внимание о миротворцах ни слова, они никто там.

İlkin Mammadov: Мне кажется, они теперь с Нахичевани хотят сделать то, что сделали с Карабахом.

Azad @AzadQ5: У нас договор с Турцией о защите Нахичевани.

Некоторые пользователи считают, что это была провокация со стороны Армении перед встречей президентов России и Азербайджана:

Руслан Aslanov: И всё это в преддверие встречи с Путиным

Али Алиев поддерживает Руслана:

Ali Aliev: Перед встречей Алиева и Путина провокации начались

Murad Mammadov: Более чем уверен, вся эта заварушка согласована сторонами. По-другому Пашинян не может дать добро на коридор и анклавы. Только угрозой войны.

Камиль @lazyguy00: Пашинян пытается провокациями вовлечь Францию в конфликт.

Fuat Al @AfA77777: Чешется у соседей. Осмелели за русской спиной

Большинство азербайджанцев пишет, что устало от войны и хочет мира:

Ruslan Narimanov: Да, скорее бы уже все прошло и закончилось. Хочу в Нахичевань поехать на поезде. Дербент — Нахичевань, как раньше было.

Rashad: Уже надоела война. Как же хочется, чтобы наконец, наша земля уже оправилась от ран, а ей всё новые наносят. Матерей, отцов жалко.

Джан @cana1i: Неужели армяне хотят спровоцировать Азербайджан на атаку на территорию республики Армении, чтобы поплакаться и попросить помощи у ОДКБ?

Aslan Aslanov: Видимо, поэтому уважаемый Ильхам Гейдарович сменил послов в странах входящих в коалицию ОДКБ.

Adnan Orucov: В итоге все может прийти к тому, как говорил Калашников, что могли бы на границе Дагестана оградиться от всех и на этом эпоха Армении закончится.

Низам Иманов: В общем, картина такая: армяне хотят показать, что конфликт не окончен. Ввод войск НАТО — это удар по РФ, тем более что, если в эту часть Карабаха ввести войска НАТО, то это усилится влияние Армении на этот «кусок». А так на русичей у армян надежды нет. Русичи могут продать его нам с выгодой для себя. Рано или поздно, а скорее в ближайшие годы, возможна операция с целью установления полного контроля над всей территорией, и армяне хотят любым методом изменить эту реальность.

Этибар отвечает Низаму:

Etibar Karleone: Во-первых, в НАТО есть ТУРЦИЯ, во-вторых, никакие войска других стран не смогут зайти в Карабах без согласия АЗЕРБАЙДЖАНА, а тем более пока там российские войска, в-третьих, у нас «ЖЕЛЕЗНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ» с Турцией, которая успокоит многих, сама РОССИЯ и Путин не допустят европейцев в регион, а с Турцией у неё на данный момент общие взгляды, тем более, что мы можем в любой момент пригласить в регион вторую по силе и мощи армию НАТО. Так что надо набраться терпения и ждать, а не вставлять палки в колёса нашей «махине».

Emir Sh-ov @spiritofdeath17: Увы, без войны не бывает мира.