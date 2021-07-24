Лондон, 24 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. 24 июля лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе 26-летнего итальянского голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини на правах аренды. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста клубом АПЛ.

Кирилл Венедиктов Уго Льорис

Итальянский голкипер будет призван заменить 34-летнего вратаря сборной Франции Уго Льориса, который является первым номером в составе «шпор». Также «Тоттенхэм» в это летнее трансферное окно покинул третий вратарь команды Пауло Газзанига.

В прошедшем сезоне Пьерлуиджи Голлини принял участие в 25-ти матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 26 мячей. 10 матчей вратарь отстоял «на ноль».

Голлини перешел в «Аталанту» 1 июля 2018 года из «Астон Виллы» за 4,4 миллиона евро. Transfermarkt оценивает голкипера в 17 миллионов евро.