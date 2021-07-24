Москва, 24 июля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. 31-летний экс-защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш прибыл в расположение немецкой «Арминии». 23 июля футболист принял участие в товарищеском матче «Арминии» со «Штутгартом» (2:5).

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

В прошедшем сезоне Константин Рауш, выступая за московское «Динамо», принял участие в четырех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Локомотива».

На данный момент Рауш находится в статусе свободного агента. 1 января 2021 года «Динамо» объявило о расставании с российским защитником.

Константин Рауш перешел в «Динамо» 19 января 2018 года из «Кельна». Московский клуб заплатил за трансфер футболиста 1,5 миллиона евро.