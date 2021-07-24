Москва, 24 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о председателе госкорпорации «ВЭБ.РФ», продлив полномочия Игоря Шувалова на этом посту на пять лет. Документ опубликован 24 июля на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Шувалов

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

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Первое назначение Игоря Шувалова на пост главы ВЭБ. РФ состоялось в мае 2018 года, после его ухода с поста первого вице-премьера России. В середине июля текущего года председатель ВЭБ. РФ доложил Путину о положительных результатах оздоровления инвестиционного банка «ВЭБ.РФ».