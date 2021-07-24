Путин продлил полномочия Шувалова в госкорпорации «ВЭБ.РФ» на пять лет
Москва, 24 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о председателе госкорпорации «ВЭБ.РФ», продлив полномочия Игоря Шувалова на этом посту на пять лет. Документ опубликован 24 июля на официальном портале правовой информации.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.
Документ вступил в силу со дня его подписания.
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Первое назначение Игоря Шувалова на пост главы ВЭБ. РФ состоялось в мае 2018 года, после его ухода с поста первого вице-премьера России. В середине июля текущего года председатель ВЭБ. РФ доложил Путину о положительных результатах оздоровления инвестиционного банка «ВЭБ.РФ».