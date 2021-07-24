Обнинск, Калужская область, 24 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 24 июля, к 65-летию города заключено соглашение о побратимстве с подмосковным Фрязино. Его подписали глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова и первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван. Обнинск является побратимом с 13 городами из Китая, Италии, Франции, Финляндии, Сербии и других стран. Особые деловые отношения установились с наукоградами России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Обнинска с 65-летием города

В своем поздравлении с юбилеем города калужский губернатор Владислав Шапша напомнил, что Обнинск стал первым наукоградом в России. Указ об этом, в числе первых на посту президента Российской Федерации, подписал Владимир Путин в 2000 году и сегодня пришло время подтверждать этот статус. Город появился благодаря строительству первой атомной электростанции. Как отметил глава региона, мирный атом сегодня — это не только энергетика, но и медицина, транспорт, сельская хозяйство, космонавтика, многие другие сферы жизни.

Сегодня в Обнинске действуют более 10 научно-исследовательских институтов, получивших мировое признание. Только в Росатом входят пять обнинских организаций, которые вносят вклад в развитие научно-технического потенциала Российской Федерации. Высокий уровень исследовательской деятельности обнинских ученых стал основой долговременных и разносторонних научных связей институтов города с международными организациями и зарубежными научными центрами. Большие перспективы откроет создание Инновационного научно-технологического центра. «Над его созданием мы работаем совместно с федеральным Правительством, Госкорпорацией «Росатом», Курчатовским и Московским инженерно-физическим институтами», — отметил Владислав Шапша.