Москва, 24 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. 23 июля Российский Футбольный Союз сообщил о назначении на пост нового главного тренера сборной России по футболу 52-летнего Валерия Карпина, который также возглавляет «Ростов». Сообщается, что соглашение специалиста с РФС действительно до конца текущего года с возможностью дальнейшего продления.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

23 июля «Ростов» Валерия Карпина в рамках первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

В прошедшем сезоне «Ростов» Карпина, набрав 43 очка, занял девятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

8 июля РФС принял решение отправить в отставку бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Под руководством Черчесова команда заняла последнее место в группе B на Чемпионате Европы 2020.