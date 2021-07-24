Париж, 24 июля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. 22-летний лидер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе сообщил главному тренеру команды Маурисио Почеттино, что не намерен продлевать контракт с французским клубом. Футболист ждет предложения от мадридского «Реала».

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца следующего сезона.

Килиан Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» 1 июля 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро. Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире.

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 42-х матчах во всех турнирах, в которых отметился 47-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. Француза стал лучшим бомбардиром команды, опередив Неймара и Мойзе Кина (по 17 голов).

Ранее сообщилось, что главный тренер команды Маурисио Почеттино подписал новое двухлетнее соглашение с парижским клубом.