Калуга, 24 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. На территории Калужской области зарегистрировано 12 очагов африканской чумы свиней (АЧС): семь среди домашних свиней в Дзержинском, Юхновском и Ферзиковском районах и пять среди диких кабанов в Износковском, Козельском, Ферзиковском и Хвастовичском районах. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при областном правительстве Сергея Соколовского.

Иллюстрация комитета ветеринарии при правительстве Калужской области. АЧС

По его словам, во всех свиноводческих хозяйствах региона оперативно проводится комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Идет работа по регулированию численности диких кабанов, в ходе которой в соответствии с Ветеринарными правилами от всех добытых животных пробы биологического материала направляются в лабораторию для исследования на АЧС.

«25 и 26 июля специалисты госветслужбы будут проводить подворовые обходы в 133 населенных пунктах, расположенных в районах, где были зафиксированы случаи АЧС. Представителям районных администраций поручено оказать содействие в данной работе, а сотрудникам полиции — в соблюдении общественного порядка», — отметил Сергей Соколовский.