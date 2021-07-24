Париж, 24 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Французский «Пари Сен-Жермен» принял решение продлить контракт с 49-летним аргентинским главным тренером команды Маурисио Почеттино. Новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2022/23.

Mithcell Sauvare Маурисио Почеттино

Под руководство Маурисио Почеттино «Пари Сен-Жермен» в прошедшем сезоне занял вторую позицию в турнирной таблице Лиги 1, уступив чемпионство «Лиллю». В Лиге Чемпионов УЕФА «ПСЖ» благодаря великолепной форме Килиана Мбаппе дошел до полуфинала, где потерпел поражение от «Манчестер Сити».

В финале Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Мауро Икарди (19' Килиан Мбаппе) и Килиан Мбаппе (81' Анхель Ди Мария).

1 августа «Пари Сен-Жермен» в рамках Суперкубка сыграет с «Лиллем». Встреча пройдет в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд».