Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, 24 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. XVI международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» проходит с23 по 25 июля на территории арт-парка «Никола-Ленивец» Калужской области. Тема фестиваля 2021 года — «Личное», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля.

Admoblkaluga.ru На фестивале ландшафтных объектов «Архстояние»

«Архстояние» предлагает новый подход к развитию территорий и представляющий идею взаимодействия с ландшафтом средствами творческих практик и современного искусства. Пандемия коронавируса изменила все, к чему мы привыкли. Но изменилось ли наше «Личное»? Чтобы узнать это, на фестивале можно будет заглянуть в «Русское идеальное», обогнуть «Пьяный забор», пробраться сквозь «Непроходимую чащу», услышать музыку, живущую в гармонии с ландшафтом, получить собственное произведение искусства и забраться в секретные капеллы. Послание к своему «личному» расшифруют: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который представит на фестивале проект «Русское идеальное», художник Владимир Наседкин — «Пьяный забор», победители открытого конкурса Василиса Прокопчук и Евгений Брагин покажут инсталляцию «Непроходимая чаща». Три современных художника ― Ирина Корина, Георгий Острецов и Елена Ковылина ― создадут портреты посетителей в разных техниках. Как всегда будет неподражаем Филип Гласс в исполнении ансамбля Kymatic, электронный музыкант Mujuice и другие.

Образовательная программа фестиваля «Архстояние» 2021 года посвящена конфликту между рациональным и иррациональным, логикой и чувствами, знанием и опытом — то есть всем тем, что составляет личное.