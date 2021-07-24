Москва, 24 июля 2021, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран и региональные проблемы. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Кремля.
«В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что президенты России и Казахстана условились о продолжении контактов.
Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия планирует наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в авиастроительной отрасли.
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