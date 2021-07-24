Москва, , 17:26 — REGNUM Коммунистическая партия Российской Федерации планирует обжаловать решение ЦИК о регистрации федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму без директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Об этом 24 июля сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов и Грудинин Владимир Беляев © ИА Красная Весна

«У нас впереди еще Верховный суд первой инстанции, вторая инстанция и Европейский суд. Мы будем бороться и дальше», — цитирует РИА Новости политика.

Зюганов добавил, что у КПРФ есть «другие рычаги» для отстаивания своих интересов. Так, в ближайшее время коммунисты созовут штаб протестных действий и рассмотрят возможность проведения общероссийской акции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что бизнесмена Павла Грудинина исключили из списка на выборы в Госдуму из-за того, что тот не предоставил ряд документов о наличии активов за рубежом.

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