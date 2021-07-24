Химки, Московская область, 24 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. 24 июля в Химках на стадионе «Арена Химки» в рамках первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 санкт-петербургский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба

Стартовые составы команд:

«Химки»: Лантратов, Стоинович, Идову, Набиуллин, Дагерстол, Сабович, Филин, Данилкин, Глушаков, Себай, Кухарчук.

Запасные игроки: Генералов, Трошечкин, Тихий, Садыгов, Алиев, Корян, Соколов, Камышев, Сычев, Боженов.

Главный тренер: Игорь Черевченко.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Вендел, Оздоев, Мостовой, Кузяев, Дзюба, Азмун.

Запасные игроки: Чистяков, Круговой, Сутормин, Ерохин, Кравцов, Одоевский, Кузнецов, Бязров, Хотулев.

Главный тренер: Сергей Семак.