Манчестер, Великобритания, 24 июля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. 24 июля в своем официальном Twitter-аккаунте «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с 48-летним норвежским главным тренером команды Уле Гуннар Сульшером до конца сезона 2023/24.

Tor Atle Kleven Олле-Гуннар Сульшер

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера, набрав 74 очка, занял вторую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В Лиге Европы УЕФА «манкунианцы» дошли до финала, где в послематчевой серии пенальти потерпели поражение от «Вильярреала».

23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 21-летнего флангового нападающего сборной Англии Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» заплатили дортмундской «Боруссии» 85 миллионов евро за контракт футболиста.