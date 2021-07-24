Киев, 24 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки (СВР) нового главу ведомства Александра Литвиненко, сообщает пресс-служба офиса президента.

Разведка позиций

На церемонии представления присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Зеленский заявил, что «с большим уважением» относится к Александру Литвиненко, поскольку тот — «опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией».

«У нас сегодня одна большая задача — это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая свои силы и знания», — заявил президент, добавив, что новый глава СВР должен сохранить вокруг себя профессиональных людей.

В ответ новый глава СВР пообещал сделать всё для защиты национальных интересов государства — «для получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации, других государств».

ИА REGNUM напоминает, что 23 июля президент уволил с должности главы СВРВалерия Кондратюка и назначил на неё Александр Литвиненко. Никаких комментариев по поводу причин увольнения не последовало.