Киев, 24 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Украина не примет «дискриминационные» предложения России о готовности увеличить транзит газа при условии дополнительных закупок Киевом российского топлива.

Tsoua.com Сотрудники ООО «Оператор ГТС Украины»

С таким заявлением выступил 24 июня глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, ранее в России добивались, чтобы Украина покупала много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной — «и следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит».

«Сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — добавил глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания в принципе готова к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года, но исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны. По его словам, Газпром готов даже увеличить транзит газа через Украину выше текущих обязательств — «но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам».