Обнинск, Калужская область, 24 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Обнинске губернатор Владислав Шапша принял участие в торжествах, посвященных предстоящему Дню Военно-Морского Флота и 65-летию Учебного центра ВМФ России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужский губернатор Владислав Шапша поздравил с 65-летием коллектив Учебного центра ВМФ в Обнинске.

Сегодня Учебный центр ВМФ в Обнинске — структурное подразделение ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Центр ведет свою историю с 1956 года, когда в стране началось формирование океанского ядерного ракетно-атомного флота. Здесь готовят экипажи подводных лодок, реализуют дополнительные образовательные программы повышения квалификации и переподготовки подводников по различным специальностям, организуют практику и стажировку курсантов, а также подготовку офицеров — выпускников военно-морских институтов.

Калужский губернатор поздравил с 65-летием коллектив Учебного центра ВМФ в Обнинске и вручил его начальнику, капитану первого ранга Михаилу Воложинскому памятный подарок — картину, написанную моряком-подводником, жителем наукограда. Медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени губернатор наградил вице-адмирала, почётного ветерана города Обнинска Олега Фалеева. Руководитель области заявил, что ему особенно приятно поздравлять военных моряков в городе Обнинске, который «стоял у истоков создания атомного подводного флота». Глава региона высоко оценил тот факт, что в настоящее время многие корабли носят имена городов Калужской области. «Большая честь, что у нас есть хорошие шефские отношения с дизельной подводной лодкой «Калуга» и большой атомной подводной лодкой «Обнинск», которые сегодня несут службу», — отметил Владислав Шапша.