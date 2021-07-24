Вашингтон, 24 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией SpaceX по запуску миссии автоматической межпланетной миссии Europa Clipper. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA Юпитер

Подрядчик был выбран на конкурсной основе. Планируется, что миссия Europa Clipper будет запущена в 2024 году посредством ракеты-носителя Falcon Heavy. Общая сумма контракта по запуску миссии составила около $178 млн.

Миссия Europa Clipper отравится к шестому спутнику Юпитера — Европе. На борту космического аппарата будут установлены научные инструменты для создания карты Европы, определения состава поверхности спутника, поиска признаков геологической активности и измерения толщины ледяной оболочки.

Поверхность Европы покрыта льдом, под которым может находиться вода в жидком состоянии. Учёные предполагают, что общая глубина океана Европы может составлять около 80 км, из которых в замёрзшем состоянии находятся только верхние 20 км. Наличие воды в жидком состоянии является одним из признаков потенциальной пригодности астрономического объекта для жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года специалист миссии Europa Clipper Курт Нибур рассказал, что NASA рассматривает возможность сокращения расходов на миссию.