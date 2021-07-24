Киев, 24 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Блицкриг президента Украины Владимира Зеленского и его соратников в судах уже забуксовал сразу по двум резонансным делам, заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране.

President.gov.ua Конституционный суд Украины

Эксперт напомнил, что проблемы у офиса президента (ОП) есть по самым резонансным процессам — по делу Медведчука и по делу Конституционного суда.

«Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Блицкриг закончился «котлом» и разгромом», — считает политолог.

Калиниченко подчеркнул, что такие новости — это серьёзный сигнал для политических группировок и чиновников различных уровней о том, что офис президента Зеленского далеко не такой всесильный, как пытается казаться.

«А это риск того, что чиновники президентской «вертикали» начнут саботаж, не желая выполнять наиболее одиозные приказания. Суды начнут выносить решения по закону, а не так, как требует офис президента. Собственно, сам Медведчук уже пояснил скрытый смысл всей этой войны — на Банковой решили подчинить судебную ветвь и руководить ею «в ручном режиме», поэтому «власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд»», — считает эксперт.

Он отметил, что последнее судебное заседание по делу Медведчука в Киевском апелляционном суде 20 июля продемонстрировало, что в лагере Зеленского креатив закончился и там начали «съезжать с темы».

«Доказательств против Медведчука мы так и не увидели. За это время ГБР и СБУ провели пять обысков — в офисе ОПЗЖ, дома у Медведчука, даже у тещи главного оппозиционера. Доказательств — ноль… Теперь выпускать его из-под домашнего ареста — это поражение нокаутом для Зеленского и офиса президента, тем более что Медведчук прямым текстом заявил, что за делом против него стоит ОП. А не выпускать — нет оснований, потому что ни ГБР, ни СБУ, вообще никто не предъявил ни единого доказательства… Вот и получается патовая ситуация, когда в ОП не знают, что делать, потому что сами себя загнали в «котел» — потому и начали тянуть волынку и переносить судебные заседания, оттягивая неминуемый нокаут», — резюмировал Алексей Калиниченко.

ИА REGNUM напоминает, что Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло дело против судей, которые отменили указ президентаВладимира Зеленского. Рассмотрение вопроса о круглосуточном домашнем аресте для лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука должно возобновиться 30 июля.