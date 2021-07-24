Калуга примет форум «Цифровая эволюция»
Калуга, 24 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Калуге 12−13 августа 2021 года состоится всероссийский форум «Цифровая Эволюция». На форуме будут представлены практические решения в области цифровой трансформации отраслей экономики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.
Форум «Цифровая Эволюция» пройдет под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Участие в мероприятии примут члены правительства Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой, представители профильных министерств и ведомств РФ, ведущие эксперты в области информационных технологий, общественные деятели. На форуме представят результаты разработки стратегии цифровой трансформации субъектов РФ, а также ход исполнения поручений Правительства РФ в этой сфере. В планах — обсуждение подходов к разработке общего рейтинга цифрового развития регионов.
Участники встречи обсудят цифровые изменения, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. В 2021 году масштаб форума будет значительно расширен: в программу войдут пленарные заседания по вопросам реализации федеральных и региональных стратегий цифровизации, круглые столы для обмена практическим опытом в области реализации проектов цифровой трансформации различных направлений, профильная выставка. Организаторы мероприятия — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с правительством Калужской области.