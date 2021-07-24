Калуга, 24 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Калуге 12−13 августа 2021 года состоится всероссийский форум «Цифровая Эволюция». На форуме будут представлены практические решения в области цифровой трансформации отраслей экономики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области.

Arrko.ru Всероссийский форум «Цифровая Эволюция»

Форум «Цифровая Эволюция» пройдет под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Участие в мероприятии примут члены правительства Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой, представители профильных министерств и ведомств РФ, ведущие эксперты в области информационных технологий, общественные деятели. На форуме представят результаты разработки стратегии цифровой трансформации субъектов РФ, а также ход исполнения поручений Правительства РФ в этой сфере. В планах — обсуждение подходов к разработке общего рейтинга цифрового развития регионов.

Участники встречи обсудят цифровые изменения, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. В 2021 году масштаб форума будет значительно расширен: в программу войдут пленарные заседания по вопросам реализации федеральных и региональных стратегий цифровизации, круглые столы для обмена практическим опытом в области реализации проектов цифровой трансформации различных направлений, профильная выставка. Организаторы мероприятия — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с правительством Калужской области.