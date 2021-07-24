Вашингтон, 24 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Экономической системе США грозит непоправимый ущерб и перспектива дефолта при сохранении текущей верхней границы государственного долга. Об этом говорится в открытом письме министра финансов США Джанет Йеллен, направленном в Конгресс США.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Глава министерства финансов напомнила конгрессменам, что 1 августа текущего года госдолг США может достигнуть предельного уровня, установленного действующими законами. Она призвала Конгресс повысить верхнюю границу государственного долга.

Йеллен заявила, что если законодательный орган не примет этого решения, то с началом нового финансового года (1 октября 2021 года) правительство столкнётся с серьёзными проблемами. Глава министерства подчеркнула, что в этом случае станет реальна возможность дефолта.

Она напомнила, что одной угрозы дефолта в 2011 году хватило для удара по экономике и понижению кредитного рейтинга страны. Йеллен предупредила, что дефолт приведёт к непоправимому экономическому ущербу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне министр финансов США Джанет Йеллен уже заявляла об угрозе дефолта на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.