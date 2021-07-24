Кронштадт, Санкт-Петербург, 24 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Проезд автотранспорта по петербургской кольцевой автомобильной дороге (КАД) через Комплекс защитных сооружений (КЗС) в день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 25 июля будет закрыт.

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Об этом 24 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, 25 июля в 11:00 мск в Санкт-Петербурге и Кронштадте начнется Главный военно-морской парад. В этот день с 07:00 до 17:00 проезд по участку кольцевой автодороги от развязки КАД на пересечении с дорогой к порту «Бронка» до развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (117 — 141 км) в обоих направлениях будет закрыт.

«Исключение предусмотрено для жителей Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.)», — добавил он.

На закрываемом участке будут работать сотрудники ГИБДД, также будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.