Токио, , 15:23 — REGNUM Интригующие обещания президента РФ Владимира Путина озвучитьяпонцам «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских острововшироко комментируются в Стране восходящего солнца. Но первые отклики не очень благоприятные для Москвы, ибо внимание сосредоточено не на предложениях, от которых якобы «невозможно отказаться», а на самом факте ожидаемого посещения Курил премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

В Японии нет сомнения в том, что глава российского правительстваедет на Дальний Восток для того, чтобы еще раз недвусмысленно и твердо подчеркнуть, что Курилы — это неоспоримо российская земля и их развитию в ближайшей перспективе Россия будет уделять повышенное внимание. Москва ясно заявляет о неизменности своего курса на продолжение «фактического управления северными территориями» и не проявляет ни малейшего желания на их возврат Японии, передает смысл публикации японской центральной прессы российское издание ИноСМИ.

Правонационалистическая проправительственная газета «Санкэй симбун» в статье под названием «Мишустин едет на северные территории по личному указанию Путина» сообщает, что 23 июля на заседании Совета безопасности России Путин несколько нарочито поручил председателю российского правительства совершить инспекционную поездку по Дальнему Востоку, в ходе которой попросил премьера «особое внимание уделить Курилам». Газета особо отмечает, что о данной части заседания Совета сообщила администрация президента России.

Газета дословно приводит слова Путина Мишустину о том, что «получил от премьера очень хорошие предложения по вопросу о совместном с Японией освоении Курил в рамках соответствующих программ». «Я думаю, что эти инициативы беспрецедентны по своему характеру, и не могут не вызвать интереса у участников экономической деятельности из обеих стран», цитирует «Санкэй симбун».

А одно из ведущих японских информационных агентств Японии Дзи-дзи пресс в материале под названием «Путин пробует сблизится с Японией на фоне Олимпиады?"делает предположение о том, что в связи с явным застоем в российско-японских переговорах по мирному договору президент Путин, возможно, пытается «подтолкнуть» их на фоне Токийской Олимпиады. Не исключено, что для этого и организуется важная поездка премьера Мишустина на острова, а также все эти «показательные» моменты на Совете безопасности, отмечает агентство.

Откликнулась на интригующие анонсы российского президента и газета соседнего с российской Сахалинской областью японского острова Хоккайдо «Хоккайдо симбун», опубликовав сообщение: «Россия анонсирует подготовку беспрецедентных планов по вовлечению Японии в совместное хозяйственно-экономическое освоение четырех островов».

При этом японские СМИ обращают внимание на то, что это первое посещение «северных территорий» после последней поездки тогдашнего премьер-министра России Дмитрия Медведева в августе 2019 года, а также, что Путин лично и заранее анонсирует поездку премьера на Курилы.

Что присоветовало российское правительство президенту, столь настойчиво пытающемуся затащить японцев на наши острова, пока неизвестно. Но уже сейчас могу высказать недоумение, почему эти «уникальные и беспрецедентные» предложения по развитию Курил адресованы именно и только японцам, которые законодательно включили летом 2009 годанаши суверенные территории в состав своего государства. И от чего эти замечательные «условия и предложения» не распространяются на другие страны региона, у которых возможностей взаимовыгодно развивать Курильские острова никак не меньше, чем у Японии?

Не понятна и уверенность Путина в том, что сформулированные после поездки Мишустина на Дальний Восток предложения «обязательно реализуем» (?!). Ведь, как известно, «танго в одиночку не танцуют»… Откуда уверенность в том, что японцы примут эти предложения? Ибо это возможно лишь в случае, если им будет предложено, например, разделить суверенитет на островах, что запрещено Конституцией РФ. Или при изменении принципиальной позиции России о непременном следовании иностранцами, в данном случае японцами, российскому законодательству на Курилах, с чем категорически не соглашается официальный Токио. Малейший отход от этой позиции будет означать капитуляцию Москвы, признание японских законов о «суверенитете на северных территориях», что также подпадает под российское законодательство, карающее за покушение на суверенитет и территориальную целостность России.

Понимая все это, японцы с немалым подозрением воспринимают неожиданные инициативы Путина. Ниже публикуются их комментарии в переводе ИноСМИ.

oshm

Россия в последнее время только и занимается агрессивными действиями в Японском море. То военные учения, то ракетные стрельбы. А теперь им захотелось совместного хозяйственно-экономического освоения. Нет уж! Не давать им ни одной иены! Нельзя опять ошибиться и начать с Россией сотрудничать!

mur

Острова на 100% не вернутся. Россия не так проста. Они ей самой очень нужны в интересах своего атомного подводного флота. А вот не выпускать его за пределы акватории северных островов в Тихий океан — это Япония должна суметь!

gqr

Олимпийские Игры бывают на подъеме страны, а бывают на спаде. 56 лет назад Токийские Игры были на подъеме Японии. А теперь они на спаде. И это видно невооруженным глазом даже по официальному открытию Игр.

Поэтому все эти заявления России про совместную экономическую деятельность, да еще в увязке с Олимпиадой — это обращение к слабеющей Японии. Нас давят со всех сторон: с севера, с запада, с юга. Япония идет вниз по нисходящей!

asa

Вернуть себе северные острова можно только военным путем. Уж сколько времени, денег и дипломатических усилий потратил прошлый премьер Абэ — и не сдвинулся ни на миллиметр к решению задачи. Может, нам стоило быстро решить территориальную проблему по формуле «2 острова», а мы уперлись в «4 острова», и теперь тупик! С Россией нельзя шутить, с ней нужно вести дело серьезно!

r04

На десятилетия вперед наша политика в отношении России должна быть следующей. 1. Сократить до минимума экономические связи с ней. 2. Прекратить выдачу виз российским гражданам. 3. Вывести весь японский бизнес из России. 4. Весь импорт из России заместить импортом из других стран. 5. Заморозить всякие дипломатические контакты с Россией, особенно переговоры на высшем уровне. Вот подержим Россию на таком «голодном пайке», заставим ее поплакать — тогда, может быть, и добьемся решения территориальной проблемы.

aiz

Порядок должен быть такой. Блокада морской акватории и воздушного пространства северных островов. Вход в них российских судов и самолетов только с разрешения Японии. Японские ВВС и ВМС находятся в состоянии повышенного боеготовности. Вот после этого можно приступать к переговорам с Россией. А иначе нельзя!

pum

Шанс на возврат северных территорий у нас будет только тогда, когда мы дождемся краха нынешнего режима в России!

web

Ясно, что пока существует японско-американский договор безопасности, Россия нам никогда не вернет северные острова из опасений того, что там сразу же будут развернуты американские военные базы. Нашему правительству нужно отставить в сторону свои планы и учиться вести дела с Россией без того непременного условия, что она должна отдать нам северные острова. yasu

Хватит японскому правительству отделываться «протестами» на российские провокации. Запретить импорт из России всех углеводородов! Вот тогда она попляшет!

Свои угрозы Япония должна сопровождать делом. Только тогда они подействуют!

qfn

Россия выдыхается. Надо подождать ее краха.

Путин хоть и делает вид, что интересуется Японией — занимается дзюдо, воспитывает (собаку японской породы — А.К.) акита-ину, но на самом деле никаких симпатий к нам он не испытывает. Японии не следует сотрудничать с Россией в хозяйственно-экономическом освоении наших северных территорий!

euz

Вместо экономического сотрудничества к России должны быть применены самые жесткие экономические санкции!

aib

Почему только четыре острова? Надо требовать от России возврата всей Курильской гряды (Тисима Рэтто) и половины Сахалина (Карафуто)!

Между прочим, этого всегда требовала не Либерально-демократическая, а Коммунистическая партия Японии. Интересно, да?!

djp

Какие русские наглые! Так вести себя по отношению к Японии и рассчитывать на какое-то экономическое сотрудничество! Если от них поступят такие предложения, Япония должна их решительно отвергнуть!

Как-то так получается, что Россия особенно активно пускается в военные авантюры в периоды Олимпийских Игр. В 2008 году — в Грузии, в 2014 году — в Крыму.

Меня обуревают нехорошие предчувствия относительно нынешней Токийской Олимпиады и 2021 года. И все-таки жалко, что у Японии нет ядерного оружия!

kaz

Премьер Мишустин получает от Путина указание съездить на Курилы… А едет на наши северные территории. Вот это здорово!

rwg

Какие есть для нас плюсы в отношениях с Россией? Никаких. Надо просто окончательно прекратить с ней всякие отношения!

mar

Нечего России лишний раз раздражать и провоцировать Японию этими «высокими» визитами на наши территории в то время, когда наша страна отдает все свои силы проведению такого важного всемирного мероприятия — Олимпиады!»

P.S. Как свидетельствуюткомментарии, настрой в Японии весьма решительный. Сегодня уже ухищрения с целью заинтересовать японцев выгодными проектами на Курилах едва ли будут восприняты. Ибо в Стране восходящего солнца все чаще звучат призывы укреплять вооруженные силы и дожидаться ослабления, а еще лучше экономического коллапса и развала России, когдазаинтересованные в помощи «богатой Японии» российские власти сами принесут Курилы на «блюдечке с голубой каемочкой».

И это отнюдь не «безумные» надежды японских маргиналов, а, можно сказать, стратегия политического класса Страны восходящего солнца.