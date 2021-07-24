Обнинск, Калужская область, 24 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Обнинске 24 июля отмечают День города. Праздничная программа открылась традиционным легкоатлетическим пробегом. В нём принял участие губернатор Владислав Шапша, который пробежал дистанцию 5,5 км. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В легкоатлетическом пробеге принял участие губернатор Владислав Шапша,

В 2021 году традиционный атомный марафон состоялся в шестой раз и объединил более 1100 любителей бега. Они стартовали на улице имени Маршала Жукова. Каждый легкоатлет смог выбрать удобную для него дистанцию в 5,5, 10,5, 21,1 км или 42,2 км. Самые юные участники соревновались на участке в один километр.

«Отличная дистанция. После месячного восстановления после ковида это первая пятикилометровая дистанция. Я думал, что будет тяжелее, но всё отлично. Помогли друзья, которые бежали рядом», — отметил Владислав Шапша. Глава области поздравил участников марафона и всех жителей наукограда с 65-летием города, пожелав успехов в спорте и в жизни, хорошего настроения и благополучия.