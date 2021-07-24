Подгорица, 24 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. По последним данным Национальной туристической организации Черногории (NTO), по состоянию на 24 июля в стране находятся 140 000 зарегистрированных туристов, что в десять раз больше, чем за тот же период 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

Данные прокомментировал министр экономического развития Яков Милатович. По его словам, больше всего туристов в приморском городе Будва — 47 000, или в девять раз больше, чем в 2020 году.

«Следом идет Улцинь с 30 000, что в 12 раз больше, чем в прошлом году. В Херцег-Нови около 27 тысяч туристов, что в девять раз больше, чем в прошлом году, в Баре — 15 тысяч (также в 9 раз больше), в Которе — около 9 тысяч (в 12 раз больше), а в Тивате — около 8 тысяч (в девять раз больше)», — констатировал Милатович.