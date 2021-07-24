Ставрополь, 24 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Нападение на сотрудника полиции было совершено в ночь на 24 июля возле многоэтажного дома в Ставрополе. Вооруженные злоумышленники скрылись после нападения.

Начальник отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Позже он скончался в реанимационном отделении.

Правоохранительные органы начали поиск подозреваемых. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.