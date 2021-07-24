Загреб, 24 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференциирассказал, что будет на хорватских монетах евро.

Тесла в журнале Time, посвященный 75-летию инженера

По его словам, шахматный узор с флага будет подложкой, карта Хорватии разместится на монете достоинством 2 евро, куница — на 1 евро, Никола Тесла будет изображен на монетах 50, 20 и 10 евроцентов, и глаголица с надписью HR на мелких моментах в 5, 2 и 1 евроцентов.

«Очень важно напомнить о двух вещах: мы сделаем все политически, экономически и финансово, чтобы создать условия, чтобы мы могли реализовать план по замене куны на евро», — сказал он.