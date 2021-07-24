Москва, 24 июля 2021, 14:51 — REGNUM Минобороны РФ приступило к доставке гуманитарной помощи Республике Куба. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Два самолета Ан-124 «Руслан» вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловскийв пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставятна Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок, общей массой более 88 тонн.
Сообщается, что передача гуманитарной помощи Кубе проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.