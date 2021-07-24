История вопроса

11 и 12 июля 2021 года в нескольких городах Кубы начались массовые антиправительственные протесты, переходящие в беспорядки. В акциях, состоявшихся впервые за много лет, приняли участие тысячи человек. Участники протестных акций потребовали проведения свободных выборов и решения накопившихся социальных проблем. США заявили о поддержке протестующих, хотя и отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы. По словам посла РФ в Гаване Андрея Гуськова, протестные акции на Кубе связаны со вспышкой коронавируса и не являются попыткой свержения власти.