Москва, 24 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Минобороны РФ приступило к доставке гуманитарной помощи Республике Куба. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ан-124

Два самолета Ан-124 «Руслан» вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловскийв пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставятна Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок общей массой более 88 тонн.

Сообщается, что передача гуманитарной помощи Кубе проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.