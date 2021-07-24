Волхов, Ленинградская область, 24 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Подозреваемый в наркоторговле житель города Волхов Ленинградской области открыл стрельбу по полицейским, которые пришли к нему домой в субботу, 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России получили оперативную информацию о незаконном производстве синтетических наркотиков в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области.

«Оперативная информация подтвердилась. Нарколаборатория располагалась в сарае на садовом участке», — уточнили в ведомстве.

Рано утром 24 июля полицейские выехали по указанному адресу, но встретили сопротивление. 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, увидев сотрудников полиции, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме.

«Злоумышленик, вооружившись обрезом охотничего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответсвии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу», — уточнили в ведомстве.

Наркоторговцу была оказана первая помощь на месте, после чего он был передан медикам. Затем правоохранительные органы приступили к обыску дома, где было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы.

«В доме также находились две женщины. В настоящее время устанавливается их причастность к незаконному производству. В сарае сотрудники полиции обнаружили лабораторное оборудование и химическое сырье для производства наркотика», — добавили в Петербургском Главке МВД.