Шилка, Забайкальский край, 24 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Забайкалье борется с третьей волной паводка. Как сообщает 24 июля территориальная ГУ МЧС РФ, в городе Шилка Шилкинского района в результате выпадения обильных атмосферных осадков произошло резкое поднятие уровня реки Кия.

Hans Наводнение

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Подтопленными оказались 500 жилых домов с приусадебными участками, две школы и девять пешеходных мостов.

Кроме этого, в населённых пунктах Новоберёзовское и Островки остаются подтопленными 63 приусадебных участка, в населённом пункте Богомягково — один автомобильный низководный мост. Всего в зоне подтопления оказались 2500 человек, из них 625 детей.

В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, в настоящее время в них находятся 96 человек, в том числе 28 детей.

Вследствие выпавших обильных осадков и волны добегания, ожидается ухудшение гидрологической обстановки. Возможны случаи подтопления населённых пунктов, расположенных ниже по течению.

Стабилизация обстановки прогнозируется с 25 июля, информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 июля в Приангарье подтопленными были 10 населённых пунктов, 263 жилых дома и 1096 приусадебных участка. Также после обильных дождей на Транссибе в Сретенском районе обрушился железнодорожный мост. Движение остановлено.

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