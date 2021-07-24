Москва, 24 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Кассовые сборы в кинотеатрах России с начала 2021 года уже превысили общие показатели предыдущего года. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Thomasmachtel В кинотеатре

По оценкам экспертов, за шесть с половиной месяцев текущего года общие сборы в кинотеатрах России достигли 22,85 млрд рублей. При этом за весь 2020 год общие сборы составили 22,75 млрд рублей.

Отмечается, что количество проданных билетов по текущим итогам 2021 года составляет 83,9 млн, уступая общим показателям предыдущего года на 4,6%. Это объясняется ростом средней стоимости билета. По итогам первой половины года средняя цена билета составила 272,8 рубля, что стало историческим максимумом.

Низкие сборы в кинотеатрах в 2020 году объясняются более жёсткими ограничениями в начале пандемии новой коронавирусной инфекции. Также из-за пандемии в 2020 году были отменены многие релизы потенциально кассовых фильмов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым кассовым фильмом 2021 года стала картина «Последний богатырь: Корень зла» режиссёра Дмитрия Дьяченко.