Чита, 24 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Забайкальские спасатели держат на контроле восстановление железнодорожного сообщения на участке Транссибирской магистрали в Сретенском районе, где в результате повышения уровня воды в реке Ареда произошёл подмыв опоры железнодорожного моста.

Алексей Задонский Транссиб возле Байкала

Как сообщает 24 июля региональное ГУ МЧС РФ, движение по обоим путям остановлено. К аварийно-восстановительным работам привлечено четыре восстановительных поезда со станций Аксеново-Зилово, Чита, Могоча, Шилка.

В настоящее время на станции Шилка остановлен поезд № 12 сообщением Самара — Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение моста на Транссибе в Сретенском районе Забайкалья спровоцировали паводок и проливные дожди. Инцидент случился вечером, 22 июля. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить регионы всем необходимым.

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