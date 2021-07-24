Горно-Алтайск, 24 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Республике Алтай остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет уже 19 114, причём 62 из них обнаружили за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами SARS-CoV-2 стали уже 300 человек (+2 за последние сутки).

Вместе с тем 17 730 пациентов (+38 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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