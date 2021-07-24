Вашингтон, 24 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Администрация голосовой социальной сети Clubhouse отменила систему регистрации по приглашениям, заявили соучредители Пол Дэвисон и Рохан Сет. Об этом сообщается в блоге компании.

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Разработчики Clubhouse рассказали, что система ограниченной регистрации была оправдана на ранних этапах развития социальной сети. Они добавили, что в настоящее время в списке ожидания регистрации находится до 10 млн человек. Ожидается, что новые пользователи будут зарегистрированы в течение нескольких дней.

Решение об открытой регистрации принята на фоне роста конкуренции. Ранее аналоги Clubhouse для голосового общения выпустили крупные компании, включая Facebook, Twitter и Spotify.

Социальная сеть Clubhouse получила широкую популярность в начале 2021 года. Первоначально приложение было доступно только на iOS-устройствах, позже получило поддержку Android.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года специалисты по кибербезопасности обнаружили в открытом доступе данные о 1,3 млн пользователей Clubhouse.