Чита, 24 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 24 июля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавируса привито 246 570 человек (+4492 за последние сутки), вторым — 196 019 (+1984 за последние сутки). Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

Yarregion.ru Вакцинация

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Всего за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 6476 жителей Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля.

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