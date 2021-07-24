Омск, 24 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 24 июля оперативный штаб региона, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1637 человек, причём семерых пациентов добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 58 610 человек (+368 за последние сутки). Вместе с тем, опасную болезнь победили уже 43 897 человек (+131 за минувшие сутки).

Также известно, что 416 703 жителя Омской области привиты от коронавируса, из них 289 436 человек получили оба компонента вакцины.

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