Москва, 24 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Чтобы снизить стоимость «борщевого» набора в России нужно сокращать количество посредников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор партпроекта «Единой России» «Российское село», первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Борщ

Комментируя первые итоги реализации мер по снижению цен на сезонные овощи, о которых ранее известили единороссы, он пояснил:

«Очень важно, что партия взялась за решение этого чувствительного вопроса, который касается всех жителей нашей страны, всех наших потребителей. Фундаментально, что партия начала разбираться в продовольственной цепочке от производителя до потребителя — то есть как продукт проходит путь от поля и появляется на полке. Когда в этой цепочке начали разбираться, выяснилось, что у посредников, у торговых сетей большие аппетиты.

В этом году хороший урожай овощных культур из «борщевого» набора по моркови, по луку. Сейчас начал появляться первый урожай. Например, лук по 17 рублей за килограмм на поле фермеры продают. А этот лук на прилавке магазина 45 рублей и выше. Разобравшись, начали влиять на участки цепочки, сокращать количество посредников. Провели большую работу.

В результате этой работы сейчас цена будет меняться, снижаться, люди ощутят, что цена другая. Это большое нужное дело, которое касается всех. И партия системно выстроила подходы для решения этой конкретной задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЕР отметили, что ряд мероприятий по снижению «борщевого» набора приведёт к тому, что уже к началу августа сезонные овощи подешевеют.

Читайте также: В России взят курс на снижение цены «борщевого» набора