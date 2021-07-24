Москва, 24 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Самыми популярными моделями автомобилей категории SUV за последние 15 лет были Chevrolet Niva, Renault Duster и Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

(сс) RL GNZLZ Hyundai Creta

Самые популярные модели были определены на основе статистики рынка новых автомобилей в России в период с 2007 по 2021 год. В первые пять лет этого периода самой популярной моделью категории SUV на российском рынке был отечественный внедорожник Chevrolet Niva. Доля этой модели в сегменте SUV составляла до 12%.

В 2012 году на российский рынок поступила модель Renault Duster. На следующий год ей удалось захватить лидерство в сегменте SUV и удерживать его до 2016 года с долей до 9% рынка.

В 2017 году на рынке новых кроссоверов и внедорожников России появился новый лидер — Hyundai Creta. В последующие годы на долю этой модели приходилось около 10% продаж в сегменте SUV. Hyundai Creta сохраняет лидерство и по итогам первой половины 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2021 года в России было продано около 400 тысяч автомобилей сегмента SUV.