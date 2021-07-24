Москва, , 12:48 — REGNUM Центризбирком РФ по отношению к кандидату в Госдуму от КПРФ Павлу Грудинину настроен исключительно доброжелательно и априори доверял ему, как и всем остальным кандидатам. Об этом 24 июля по ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева, сообщает rapsinews.ru.

Грудинин на митинге Владимир Беляев © ИА Красная Весна

В ходе сегодняшнего заседания он также заявил: «Мы очень доброжелательны! Помогали вам закрыть счета и выйти из этой ситуации».

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова, подчеркнула, что ЦИК всегда исходит из презумпции доверия к кандидатам.

«У нас не было оснований не доверять! К заявлению Грудининой не было приложено документов!» — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, решение исключить из партийного списка Павла Грудинина связано с тем, что он не предоставил ряд документов после заявления его бывшей жены о наличии офшора. О том, что у него до сих пор есть акции белизского офшора «Bontro LTD», подтвердила Прокуратура РФ. Это обстоятельство противоречит законам о выборах.

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