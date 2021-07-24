Ставрополь, 24 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Ставрополе накануне вечером, 23 июля, у дома №55/4 на Южном обходе, совершено дерзкое убийство замначальника ОУР отдела полиции №4 Руслана Абовяна. Как сообщает телеграм-канал «112», киллер выпустил в полицейского почти всю обойму и скрылся на старой «девятке».

Цитата из видео Место убийства замначальника ОУР отдела полиции №4 Руслана Абовяна в Ставрополе

Были объявлены планы «Перехват» и «Сирена», но задержать убийцу по горячим следам не удалось. Преступник бросил машину возле села Курсавка и скрылся пешком. По его следу направили кинологов с собаками.

Руслана Абовяна экстренно госпитализировали, но спасти мужчину не удалось. Его коллеги установили личность подозреваемого. Это 44-летний Заурбек Кениев, его поиски продолжаются. Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения.