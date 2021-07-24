Москва, , 12:26 — REGNUM Кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие выборы в Госдуму. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центризбиркома России, дело в том, что кандидат не предоставил ряд документов после заявления его бывшей жены о наличии офшора.

Павел Грудинин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации», — пояснил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

О том, что у кандидата Павла Грудинина до сих пор есть акции в Белизе, подтвердила Прокуратурыа РФ. Это обстоятельство противоречит законам о выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин перед выборами в Государственную думу РФ продолжает владеть акциями белизского офшора «Bontro LTD», известил адвокат Дмитрий Мальбин.

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Бывшая жена Павла Грудинина Ирина направила соответствующее письмо в Центризбирком.

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