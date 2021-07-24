Киев, 24 июля 2021, 12:16 — REGNUM В Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
Об этом утром 24 июля через социальные сети сообщил Игорь Ратинов, глава совета района, в котором произошел инцидент.
Чиновник заявил, что памятник осквернили «недоумки» и вызвал произошедшее «полным дном».
«Вы вообще в своем уме? Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся? Это дно», — сказал Ратинов.
Полиция оперативно установила причастных к акту вандализма. Злоумышленниками оказались подростки, с которыми провели «разъяснительную беседу».
ИА REGNUM напоминает, что накануне во Львове окончательно разрушили Монумент славы Советской армии, снеся две остававшиеся фигуры.