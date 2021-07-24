Киев, , 12:16 — REGNUM В Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Братская могила Admoblkaluga.ru

Об этом утром 24 июля через социальные сети сообщил Игорь Ратинов, глава совета района, в котором произошел инцидент.

Чиновник заявил, что памятник осквернили «недоумки» и вызвал произошедшее «полным дном».

«Вы вообще в своем уме? Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся? Это дно», — сказал Ратинов.

Полиция оперативно установила причастных к акту вандализма. Злоумышленниками оказались подростки, с которыми провели «разъяснительную беседу».

ИА REGNUM напоминает, что накануне во Львове окончательно разрушили Монумент славы Советской армии, снеся две остававшиеся фигуры.