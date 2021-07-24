Уфа, 24 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Благодаря письму на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и участию сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елены Шмелевой, в Кузнецовском затоне Уфы уже к 2023 году будет построена школа. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Напомним, к главе государства обратилась местная жительница Гузель Гареева. Женщина пожаловалась на то, что в быстроразвивающемся и густонаселенном районе никто не заботится об образовательной инфраструктуре: ближайшая школа — в двух километрах.

В ОНФ обращение рассмотрели в рамках проект «Прямая линия. Продолжение». Об этом заявительнице сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Заявка уже подана на эту школу. Она будет построена на 1225 мест. В 2023 году она откроет двери ученикам, если коллеги справятся, но мы со своей стороны поможем. Но есть другая проблема: все-таки два километра — это заметный путь, тем более для ребенка. Поэтому будут организованы четыре школьных автобуса, которые будут подвозить учащихся до школы», — пояснила Елена Шмелева.

На встрече присутствовали жители района, представители республиканского минобразования, руководство района. Было подчеркнуто, что успеть сдать школу необходимо не просто к концу 2023 года, а к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Шмелева второй день работает в Уфе. Ранее делегация посетила несколько учебных заведений республиканской столицы, центр «Аврора» (созданный по модели «Сириуса»), прошли встречи со школьниками, студентами, родительским сообществом, экспертами от образования, директорами педагогических колледжей, стратегическая сессия «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан».

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