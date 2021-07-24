Вашингтон, 24 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Отрасли производства смартфонов грозит нехватка электронных компонентов в начале 2022 года. Об этом сообщили эксперты, опрошенные агентством Reuters.

(сс) blickpixel Микросхема

Проблемы в цепочке поставок полупроводниковых изделий возникли в конце 2020 года. Первоначально отрасль столкнулась с нехваткой чипов для производства автомобилей, позже возник дефицит в других сферах.

Главный экономист ING Greater China Ирис Панг рассказала, что в ближайшее время ожидается улучшение на рынке чипов для автомобильной промышленности благодаря наращиванию производства в Китае и на Тайване. Она добавила, что проблема дефицита чипов для других электронных устройств может сохраниться значительно дольше.

Основатель AKHAN Semiconductor Адам Хан согласился с такой оценкой, добавив, что кризис предложения на рынке полупроводников может сохраниться до второго квартала 2022 года. Генеральный директор компании VLSI Research Дэн Хатчесон сообщил, что высокий спрос на чипы будет способствовать росту электронной промышленности до 25% в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки электронных компонентов.