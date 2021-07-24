Краснокаменск, Забайкальский край, 24 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. СУ СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту травмирования двухлетнего мальчика после падения в бассейн с лодками, расположенный в развлекательном парке на стадионе «Аргунь» (Краснокаменск). Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СКР по Забайкальскому краю Доследственная проверка проводится по факту получения травм малолетним в Краснокаменске

«По предварительным данным, 23 июля двухлетний мальчик упал в бассейн аттракционов с лодками, расположенный в развлекательном парке на стадионе «Аргунь» в городе Краснокаменке. В настоящий момент мальчик в тяжелом состоянии находится в местной больнице», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что мальчик находился в парке со своим отцом 28-летним отцом, который является техническим работником аттракционов.

«В 17 часов, после окончания работы аттракционов и ухода посетителей, 28-летний мужчина приступил к техническому обслуживанию оборудования, выпустив из-под наблюдения малолетнего сына. Через несколько минут отец обнаружил мальчика в бассейне с лодками», — отметили в пресс-службе.

Следователи опросили отца пострадавшего ребенка, других работников аттракционов, изъяли и изучают документацию. Проведен осмотр места происшествия, запрошены необходимые документы в медучреждении, куда госпитализирован мальчик.