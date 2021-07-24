Калуга, 24 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 136 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 июля. Днём ранее, 23 июля, в регионе было зарегистрировано 135 случая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 189 человек, 37 тыс. 784 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 448 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.