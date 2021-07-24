Лос-Анджелес, США, 24 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» удостоен международной премии «Золотой Трейлер» за лучший видеоролик с анонсом иностранного боевика. Об этом сообщается на сайте премии.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия

Кинопремия за достижения в области маркетинга кинопродукции «Золотой трейлер» вручается в Лос-Анджелесе с 1999 года. Жюри конкурса выбирает лучшие трейлеры — ролики с наиболее зрелищными моментами фильма — в разных категориях.

Премию за лучшие трейлеры в 2021 году получили создатели британского военного фильма «1917», мультфильма «Душа», комедии «Зависнуть в Палм-Спрингс, документального фильма «Художник и вор» и драмы «Квин и Слим».

Лучшим трейлером к иностранному боевику американское жюри признало ролик к российскому кинокомиксу «Майор Гром: Чумной Доктор» режиссёра Олега Трофима. Также трейлеры к этому фильму претендовали на победу в номинациях «Лучший иностранный независимый трейлер» и «Лучшая музыка в иностранном трейлере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» возглавил международный рейтинг видеостриминговой платформы Netflix.